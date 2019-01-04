﻿
Türk Hava Yolları, Halkbank'a set vermedi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK HAVA YOLLARI, HALKBANK'A SET VERMEDİ

Türk Hava Yolları, Halkbank'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.

265 Okunma

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.

Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Halkbank: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Erkan Sarı

Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Simon, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan, Eylül Akarçeşme)

Türk Hava Yolları: Su Zent, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Havlickova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Cor, Yağmur Mislina Kılıç)

Setler: 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 82 dakika (25, 26, 31)

ETİKETLER
Basketbolda toplu sonuçlar
Atlı cirit müsabakaları Ankara'da başladı
Anton Putsila, Altay'da
11
Ağcabağ'dan Yiğiner'e: "Donanım ve yönetim becerisine sahip değilsiniz!"
Beşiktaş:83 - OGM Ormanspor:59
Türkiye'de kulüpler mali sıkıntıları aşmaya çalışıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿