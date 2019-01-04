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Medipol Başakşehir'de 4,5 yıllık imza
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4,5 YILLIK İMZA

Medipol Başakşehir'de 4,5 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan Muhammet Arslantaş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Antalya kampıyla A takımımızla antrenmanlara başlayacak olan Muhammet Arslantaş'a sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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