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Ergin Ataman: "Hücumda çok iyi oynadık"
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ERGİN ATAMAN: "HÜCUMDA ÇOK İYİ OYNADIK"

Ergin Ataman: "Hücumda çok iyi oynadık"

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, hücumda çok iyi oynadıklarını söyledi.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, hücumda çok iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, Bayern Münih'i iki maçta da yendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Micic ve Doğuş Balbay'la rakibin oyun kurucularına baskı yaptık. Bu baskılar sonucu sorun yaşadılar. Dunston ve Pleiss ile pota altını iyi savunduk. Hızlı hücumlarda sayılar bulduk. Hücumda çok iyi oynadık. İkinci yarıda hücum ribauntlarında sorunlar yaşadık. Sonra Moerman ve Anderson'un sahaya koyduğu enerji bizi oyunda tuttu ve maçı kopardık. Bayern Münih'i yenmek bizim için çok önemliydi. Rakibimizi iki maçta da yendik. Play-off oynamak için avantaj yakaladık."

- Radonjic: "Anadolu Efes çok iyi defans yaptı"

Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic karşılaşmada iyi oynayamadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Radonjic, "İlerleyen dakikalarda toparlandık. Anadolu Efes çok iyi defans yaptı ve ikinci yarıda farkı açtı. Biz yeterince iyi oynayamadık. Her şeye rağmen iyi mücadele ettik, güzel maç oldu." diye konuştu.

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