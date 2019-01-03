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Robinho, Medipol Başakşehir'de
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ROBİNHO, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Robinho, Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşan Robinho, "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum İstanbul Başakşehir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Robinho'nun 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağını belirtti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

İki kulübün anlaşmasına rağmen, birkaç gündür medyada yer alan haberlerde Robinho'dan kaynaklanan sebeplerle bu transferde sorun olduğu iddia edilmişti.
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