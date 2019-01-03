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Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaştı
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TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaştı

Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş ile sözleşme feshi konusunda prensipte anlaştı. Golcü futbolcunun Antalya kampına katılması bekleniyor. 

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Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş ile sözleşme feshi konusunda prensipte anlaştı. Golcü futbolcunun Antalya kampına katılması bekleniyor. 

Beşiktaş, Burak Yılmaz konusunda mutlu sona yaklaştı. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan siyah beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın.. 

Antalya kampına katılması beklenen Burak Yılmaz, böylece 2006 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah - Beyazlılarda bir buçuk sezon geçiren Burak, 49 maçta 6 gol attı. 
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