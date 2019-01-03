Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi" projesinin tanıtım toplantısına katılan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sözün gücünün azaldığını ifade ederek "Bu münazaralarla sözün gücünü tekrar olması gereken yere getirme noktasında çalışacağız." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Türkiye Münazara Ligi" projesinin tanıtım programı Ankara’da yapıldı.

Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ankara’nın farklı ilçelerinden öğrenciler ve öğretmenler yer aldı.

Sosyal medya ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sözün gücünün azaldığını belirten Kasapoğlu, "Bu münazaralarla sözün gücünü tekrar olması gereken yere getirme noktasında bakanlık olarak çalışacağız. Münazara gerçekten önemli bir çalışma. Sizlerin yarınlara çok güçlü hazırlanması noktasında potansiyeli olan bir çalışma. Söz ve fikir önemli." diye konuştu.

Projesi 16 ilde uygulanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştireceği "Türkiye Münazara Ligi" projesi ilk olarak 16 ilde uygulanacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mardin, Eskişehir, Mersin, Manisa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Konya’daki 4 bin öğrenci ve öğretmenler için münazara ve hitabet eğitimleri verilecek.

Eğitimlerin ardından haziran ayında Türkiye Liseler Arası Münazara Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük münazara şampiyonasında 320 liseden, bin 200 öğrenci yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek Türkiye Münazara Milli Takımı da kurulacak. Proje gelecek yıl tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.