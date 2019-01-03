Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında oyuncuların kendi nabız aralığına göre koşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Koordinatif hareketlerle başlanan günün ikinci antrenmanında ise ısınma koşularının ardından teknik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dar alan oyunlarının yapıldığı antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
İkinci antrenman öncesinde Muğdat Çelik'in doğum gününün kutlandığı ifade edildi.
Galatasaray, hazırlıklarını 4 Ocak Cuma günü yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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