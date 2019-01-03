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Lider hazırlıklarına çift idmanla devam etti
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LİDER HAZIRLIKLARINA ÇİFT İDMANLA DEVAM ETTİ

Lider hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ısınma koşularıyla başladığı belirtildi.

Teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı geçen Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, 4 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

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