Lider hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ısınma koşularıyla başladığı belirtildi.
Teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, 4 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.