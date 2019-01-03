Türkiye'de kulüpler mali sıkıntıları aşmaya çalışıyor

Transfer yasağı, Transfer kısıtlaması, para cezası, Avrupa kupalarından men tehlikesi. Kulüp yöneticilerinin sadece sportif bir gündemi yok. Artan borçlar artık kriz tanımına giriyor.

Futbol, dünya çapında milyarlarca dolarlık pazarı olan bir endüstri haline geldi. Gündemi artık sadece goller, skorlar belirlemiyor.

Sahada alınan sonuçlar kadar idari ve mali meseleler de tribünlerin gündeminde. Futbol kulüplerinin mali performansı da artık bu sektöre yön veren kurumların yakın takibinde.

UEFA'nın 2010 yılında açıkladığı finansal fair play kriterleri kulüplerin geleceği açısından belirleyici rol oynuyor.

Öncelikli kriter, mali istikrarın sağlanması için denk bütçeler oluşturulması. 2014 yılında uygulamaya konan sistem Avrupa Liglerinde olumlu sonuç verdi. Ancak Türkiye'deki kulüpler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Türkiye, mali fair play nedeniyle Avrupa'dan men cezası alan 5 kulüp ile ilk sırada.

"Türk sporunda borç azalacağına, Türk futbolunda borç artışı söz konusu oldu"

Avukat Emin Özkurt, "2010 ile 2017 arasında, Avrupa kulüpleri, bir buçuk milyar euro borçluluktan, 600 milyon euro kara geçmiş olamasına rağmen, Türk sporunda borç azalacağına, Türk futbolunda borç artışı söz konusu oldu. Yani demek istediğim şu, kural Avrupa Kulüpleri için de Türk futbol kulüpleri için de aynı olmasına rağmen, sonuç Avrupa'da borcun azalması, Türkiye'de borcun artmasıyla neticelendi. Demek ki problem uygulamada." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "On milyonlarca lirayı önümüzdeki aylarda halledeceğiz. Borçsuzluk alıp transfer yapmamız gerek. Forvet forvet diyorlar rüyama giriyor çok haklılar." deidi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yapacağımız toplantılar çerçevesinde, önümüzdeki yılın şampiyon olacak kadrosunu Avrupa'ya gitmektense doğru hamleler yapıp kadro kurmak. Çünkü zaten hiç bir kuruş harcama yapmasak da biz bugün finansal fair play'ı yerine getiremiyoruz." ifadelerini kullandı.

4 büyük kulübün toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı

Başkanlar dertli. 4 büyük kulübün mali tabloları da krizin resmini çiziyor. Galatasaray’ın toplam borcu 2 milyar 700 milyon lira.

UEFA ile yapılandırma anlaşması yapan sarı kırmızılı kulüp, 2021-2022 sezonuna kadar harcamalarına dikkat edecek. Avrupa'dan men cezası alınmaması için bu sezon azami 20 milyon avro, gelecek sezon ise 10 milyon avro açık verme hakkına sahip.

Fenerbahçe'nin borcu da 3 buçuk milyar lira civarında. UEFA'nın takibinde olan sarı lacivertli kulübün, 2018 yılını en fazla 10 milyon avro bütçe açığıyla kapatması gerekiyor.

Beşiktaş’ın toplam borcu ise 2 milyar 495 milyon liraya ulaştı. UEFA nezdinde 2017-2018 sezonuna ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren siyah beyazlıların finansal kontrolü sürüyor. Yönetim, bu kapsamda gelecek sezonlarda sıkıntı yaşamamak için maliyetleri düşürücü adımlar atıyor.

Trabzonspor'un da bir milyar lira borcu bulunuyor. Bordo mavililerin UEFA ile anlaşması bu yıl içinde sona erecek. Başa baş kuralı kapsamında en fazla 20 milyon euro zarar açıklayabilecek.

Peki, sportif başarı ve bütçe denkliğini aynı anda sağlamak mümkün mü? UEFA'nın takibindeki kulüplerin öncelikle transfer politikalarını gerçekçi bir zemine oturtmaları gerekiyor.

TFF ve Bankalar Birliği kulüpler için ortak çalışma başlattı

Yurt dışından üst düzey yıldız oyuncu transferi de bu şartlarda gerçekçi görünmüyor.

Bu tablo Futbol Federasyonu'nu da harekete geçirdi. Federasyon yönetimi, Türkiye Bankalar Birliği ile ortak çalışma başlattı.

İki kurum arasında yapılacak işbirliğiyle, kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sıkı mali politikaların yanısıra bankacılık sektörüyle daha etkin bir ilişki kurulması amaçlanıyor.