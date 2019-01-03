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Galatasaray, Rodrigues'i KAP'a bildirdi
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GALATASARAY, RODRİGUES'İ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Rodrigues'i KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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