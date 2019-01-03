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Fatih Terim'den transfer açıklaması
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FATİH TERİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues başta olmak üzere transferlerle ilgili Instagram TV'den önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues başta olmak üzere transferlerle ilgili Instagram TV'den önemli açıklamalarda bulundu.

"Forvet ve stoper trasnferi olmazsa olmazımız" diyen Terim, orta saha ve kanat oyuncusu da alabileceklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı Rodrigues'in Al Ittihad ile görüşeceğini belirterek "Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi" dedi.

Terim, diğer mevkilerle alakalı ""Forvet ve stoper transferi olmazsa olmazımız. Bunların haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları resmi kanallardan açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Terim, çıkan transfer iddiaları ile ilgili ise "Falcao, Smolov, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda gibi isimler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Sezon başı transfer döneminde bunlar böyle devam ederse ifşa edeceğimi söylemiştim. Bu hesaplar sizi aldatıyor" diye konuştu.

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