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Futsalda aday kadro belli oldu
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FUTSALDA ADAY KADRO BELLİ OLDU

Futsalda aday kadro belli oldu

Futsal Milli Takımı'nın 9-10 Ocak tarihlerinde Erzincan'da Tacikistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

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Futsal Milli Takımı'nın 9-10 Ocak tarihlerinde Erzincan'da Tacikistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya dahil edilen oyuncular 6 Ocak Pazar günü Erzincan'dan toplanacak.

Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler yer alıyor:

Erkan Çınar, Muhammed Yusuf Aygün (Beşiktaş), Serkan Mutlu (Osmanlıspor), Recep Taş, Muhammet Altunay (Arnavutköy Belediyespor), Mustafa Acar, Cenk Şen, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Behçet Bahcı (K.K Malle Beerse), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor), Burak Uğurlu (OSBTÜRK Şentepespor), Burak Özdemir, Umur Ağır, İbrahim Danışık (ZVV Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Kahramankazanspor), Tunahan Ergül (Trabzonspor), Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor).

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