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Adana Demirspor'a Belçikalı orta saha
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ADANA DEMİRSPOR'A BELÇİKALI ORTA SAHA

Adana Demirspor'a Belçikalı orta saha

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear'ı renklerine bağladı.

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Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika'da Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giyen Jonathan Legear, imza töreninin ardından mavi-lacivertlilerin Antalya kampına katılacak.
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