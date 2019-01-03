﻿
Ozan Kabak'tan paylaşım
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZAN KABAK'TAN PAYLAŞIM

Ozan Kabak'tan paylaşım

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.

433 Okunma

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.

Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafta, "Hocamla #1'likte" ifadelerine yer verdi.

Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil" demişti.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Volkan Demirel takımla çalıştı
"Türkiye Münazara Ligi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı
Türkiye'de kulüpler mali sıkıntıları aşmaya çalışıyor
Fenerbahçe'de Volkan'a yoğun ilgi
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
Beşiktaş Tolgay karşılığında Fenerbahçe'den Şener'i istiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿