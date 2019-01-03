Ozan Kabak'tan paylaşım

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.
Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafta, "Hocamla #1'likte" ifadelerine yer verdi.
Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil" demişti.
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