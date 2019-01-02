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Bakary Kone, 4 Ocak'ta kampa katılacak!
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BAKARY KONE, 4 OCAK'TA KAMPA KATILACAK!

Bakary Kone, 4 Ocak'ta kampa katılacak!

Ankaragücü, ikinci yarı öncesi çalışmalarına Antalya'nın Belek ilçesinde girdiği kampla başlarken takımdan ayrıldığı iddia edilen Bakary Kone'nin izinli olduğu ortaya çıktı.

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Ankaragücü, ikinci yarı öncesi çalışmalarına Antalya'nın Belek merkezinde girdiği kampla başladı.

Takımdan ilişiği kesildiği edilen tecrübeli defans oyuncusu Bakary Koné ve başarılı orta saha oyuncusu Brice Djédjé'ye Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın izin verdiği ortaya çıktı.

Bu iki oyuncunun, 4 Ocak tarihinde kampa katılacağı ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Başkent ekibinin golcü oyuncusu El Kabir'in de izinli olduğu öğrenilirken, takıma katılma tarihinin yönetimle yapacağı toplantı sonrasına belli olacağı bildirildi.

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