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Öztürk: "Basınla sürekli iletişim halinde olacağız"
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ÖZTÜRK: "BASINLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE OLACAĞIZ"

Öztürk: "Basınla sürekli iletişim halinde olacağız"

Ankaragücü'nde yönetim kurulunda basın sözcülüğü görevine getirilen Yaşar Öztürk, ilk açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.

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Ankaragücü'nde yönetim kurulunda basın sözcülüğü görevine getirilen Yaşar Öztürk, ilk açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.

Yaşar Öztürk'ün ilk açıklamaları şu şekilde:

"Sarı – lacivert renklerine gönülden bağlı olduğumuz Ankaragücümüzün sorumluluğu yüksek Basın Sözcülüğü görevini devralmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayım.

Görevim süresince değerli basın mensuplarımızla sürekli iletişim halinde olup koordineli bir şekilde açıklamalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmeye özen göstereceğiz.

Bilgi kirliliğini ortadan kaldırma adına taraftarlarımızın soru, görüş ve beklentilerini değerlendirecek onlara en doğru bilgiyi zamanında ileteceğiz.

Şahsımı bu önemli göreve layık gören başta Ankaragücü Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’e ve değerli yönetici arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum."

 
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