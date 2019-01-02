Murat Ağcabağ'ın yönetim kurulu üyeliği sona erdi!

Ankaragücü'nde 2019 yılının ilk yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantısı, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner öncülüğünde gerçekleştirildi.
Toplantıda 2018 yılının değerlendirmesi yapılırken, 2019 yılında başarıya ulaşmak için yapılması gereken plan ve projeler de masaya yatırdı.
Murat Ağcabağ'ın yönetim kurulu üyeliğine son verildi
Ayrıca, yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini yürüten Murat Ağcabağ’ın çağrı yapılmasına rağmen mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı gerekçe gösterilerek kulüp tüzüğünün 50. maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliğine son verildiği açıklandı.
Murat Ağcabağ, bilindiği üzere Ankaragücü'nnde yönetime talip olduğunu açıklamış ve yapılacak ilk kongrede başkan adayı olacağını duyurmuştu.
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