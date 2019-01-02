Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu

İLİŞKİLİ HABER Yiğiner'in isteği üzerine 3 yönetici istifa etti!

MKE Ankaragücü kulübünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan Ercan Soydaş ve Tuna Yılmaz'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi.

Buna göre asbaşkan olan Ercan Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.



Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.