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Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu
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ANKARAGÜCÜ'NDE YENİ YÖNETİCİLER BELLİ OLDU

Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

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MKE Ankaragücü kulübünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan Ercan Soydaş ve Tuna Yılmaz'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi.

Buna göre asbaşkan olan Ercan Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.
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Kaan
2 Ocak 201921:54
Boş ver bu işleri al adamlarını gitttt
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