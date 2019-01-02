2018 yılı Ankara'nın sporuna neler kattı?

Tarihi 19 Mayıs Stadı’na veda eden Ankara, 2019’da ise yeni stadyumuna kavuşuyor. Salon sporlarında tarihi başarılar elde edilirken, futbolda umut olan gelişmeler yanında hayal kırıklıkları da 2018’e not edildi

Ankara sporu, tarihi bir yılı daha geride bıraktı. Önemli başarılar yanında, büyük hüsranlar da yaşandı. MKE Ankaragücü’nün 6 yıl sonra Süper Lig’e dönmesi, Basketbol Süper Lig’ine Türk Telekom’un dönmesi, Gençlerbirliği’nin 29 yıl ligden düşmesi, tarihi 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılışı gibi özel konular yanında Ankaralı sporcuların elde ettiği başarılar, tarih sayfalarına not edildi.

Beklentiler büyüktü 2018 yılından. Sorunsuz bir yıl olmadı, zordu pek çok şey. Kulüplerimiz içinde maddi sıkıntılar yaşayan da oldu, kepenk indiren de... Yatırımlarıyla dikkat çekenler moral verdi. Tesis yetersizliğinden yakınan spor kamuoyuna inat, ciddi yatırımlarla kent sporuna katkı sağlayanlar alkışlandı.

2019; adil, sağlıklı, huzurlu ve gönül rahatlığı olan bir yıl olsun...

İşte 2018 yılının öne çıkanları...

-20 Ocak

Dünya Tekvando Federasyonu Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nin son haftasında milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Milli sporcu, ilk kez elde edilen bu başarı sonrasında adını tarihe yazdırdı.

-4 Mart

Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin, Türkiye’nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

-9 Mart

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Deniz Selin Ünlüdağ’ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı’nın üçüncülüğünün ardından bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı. Rusya’nın Soçi kentinde yapılan şampiyonada Aylin Çakır, genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye’yi ilk kez kürsüye çıkardı.

-9 Nisan

Voleybolda Efeler Ligi play-off final etabı 4. maçında Halkbank, Arkas Spor’u 3-1 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

-28 Nisan

Spor Toto 1. Lig’de MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor, bitime bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

-1 Mayıs

Mayıs ayına da Ankara bir şampiyonluk kupasıyla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde şampiyon olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Türk Telekom, başkentin gururu oldu.

-6 Mayıs

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili’yi yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu, 74 kiloda Soner Demirtaş da finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev’i mağlup ederek üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

-7 Mayıs

Spor Toto 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü, kupasını aldı.

-12 Mayıs

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın “evladım” dediği Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu’nda Spor Toto Süper Lig’den düştü.

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-9 Temmuz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

-28 Temmuz

Kanada’da düzenlenen 20. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası’nda erkeklerde Türkiye, İngiltere’yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

-4 Ağustos

Başkente yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkımına başlandı.

Ankara’da düzenlenen 10. Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası finalinde İtalya’yı 2-1 yenen Türkiye şampiyon oldu.

-7 Ağustos

Osmanlıspor’un milli futbolcu Serdar Gürler, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca’ya transfer oldu.

-1 Eylül

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa’yı almak için mücadele eden Polatlı Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor’a mağlup oldu.

-8 Ekim

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde başkanlığa Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru getirildi.

-9 Ekim

Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası’nı Maliye Piyango’yu 3-2 yenen Halkbank kazandı.

-27 Aralık

Türkiye’nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki yer alan Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te Ankara’da 83’üncü kez yapıldı. Yarışa 46. kez katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Türkiye’nin lisanslı en yaşlı atleti olan Dulda’nın kaybı, Türk spor camiasında da üzüntüyle karşılandı.