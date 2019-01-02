Sivassporlu kaleci Tolgahan'dan ilginç paylaşım

Demir Grup Sivasspor'un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, otomobiliyle kaleye girip, "Bu senenin ilk golü benden olsun" yazdı.
Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından ilk yarıyı 9'uncu sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da başarılı kaleci Tolgahan Acar, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.
Karla kaplı antrenman sahasına otomobiliyle gelen Acar, aracıyla kaleye girdiği görüntüleri paylaşarak, "Bu senenin ilk golü benden olsun" ifadelerini kullandı. Bir taraftar da paylaşımın altına, "Hocayla konuş forvete geç" yorumunda bulundu.
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