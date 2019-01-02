Quaresma ve Larin Antalya kampına dahil edildi

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Quaresma ve Larin'in Antalya kampına dahil edilmesine karar verdi.
Beşiktaş Yönetim Kurulu sabah saatlerinde toplandı. Toplantı sonrasında Beşiktaşlı oyuncular Quaresma ve Larin'in Antalya kampına katılacağı açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan ilk açıklamada Antalya'ya götürülmeyecek 6 isim arasında Quaresma ile Larin de vardı.
Siyah beyazlılarda Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı.
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