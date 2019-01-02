Ozan ve Serdar için gözler Terim'de

Galatasaray'da Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in geleceği ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

Finansal Fair-Play kuralları sebebiyle maddi açıdan sıkıntılı olan Galatasaray, devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ı takımda tutabilir.

Yönetim, iki futbolcunun yerinin kolay dolmayacağını düşünüyor. Ancak Serdar Aziz ve Ozan Kabak ile ilgili son karar Fatih Terim'e bırakıldı.

Tecrübeli teknik adam onay verirse iki futbolcu da takımda kalacak.

Serdar Aziz, Sivas maçında mide problemi nedeniyle forma giymemiş, ertesi gün Maldivler’den fotoğraf paylaşınca kadro dışı bırakılmıştı.

sözleşmesinde 7 buçuk milyon Avro'ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Kabak içinse Avrupanın önemli kulüplerinden teklifler var.

