Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'i 113-108 yenen Portland Trail Blazers'ın pivotu Jusuf Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blok üretti.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Uzatmaya giden maçta Portland Trail Blazers, konuk olduğu Sacramento Kings'i 113-108 mağlup etti.
Trail Blazers'ın Bosna Hersekli pivotu Jusuf Nurkic, "5x5" olarak bilinen ve parkelerde nadir görülen bir istatistiğe imza attı. 24 yaşındaki Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blokla 5 istatistikte de 5'e ulaştı.
Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı, galibiyete yetmedi.
- Leonard'dan kariyer rekoru
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, ağırladığı Utah Jazz'ı 122-116 mağlup etti.
Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 45 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 6 da ribaunt aldı.
Jazz cephesinde Jae Crowder 30 sayı, 6 ribaunt, Derrick Favors da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.
- Sonuçlar
Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-116
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 121-98
Denver Nuggets-New York Knicks: 115-108
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 108-113 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 113-119
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