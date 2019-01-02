Preimer Lig'de dev kapışma

İngiltere Preimer Lig'de heyecan devam ediyor. 21. haftanın perdesi yarın dev bir maçla kapanacak. Lider Liverpol, son şampiyon Manchester City'e konuk olacak.

Bir tarafta lider Liverpool diğer yanda son şampiyon Manchester City.... Premier Lig'de 21. haftanın perdesi dev maçla kapanacak. Manchester City, Liverpool'u konuk edecek.

Lige iyi başlayan Manchester ekibi son 5 haftada 3 yenilgi ile zirve yarışında ağır yara aldı. City, 20 haftada 15 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlikle 47 puana sahip ve 3'üncü sırada yer alıyor.

Guardiola'nın öğrencileri Liverpool'u yenerek puan farkını kapatmanın peşinde.

Lider Liverpool ise ligin yenilgisiz tek takımı... 20 haftada 17 kez rakiplerine üstünlük kuran kırmızılar, Chelsea ve Arsenal ile deplasmanda, City ile evinde berabere kaldı.

54 puan ile açık ara lider olan Liverpool, zorlu deplasmandan puan çıkararak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İki takım arasındaki 100 yılı aşkın rekabette Liverpool'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Karşılaşmaların 85'inde kırmızılar kazanırken, 42 kez Manchester City sahadan galip ayrıldı, 45 maç ise berabere tamamlandı.

Manchester'da oynanan 86 maçta yine Liverpool'un üstünlüğü var. Bu maçların 33'ünü kırmızılar, 29'unu ise Manchester City kazandı. Taraflar 24 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.