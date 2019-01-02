﻿
Preimer Lig'de dev kapışma
﻿
Site İçi Arama
﻿

PREİMER LİG'DE DEV KAPIŞMA

Preimer Lig'de dev kapışma

İngiltere Preimer Lig'de heyecan devam ediyor. 21. haftanın perdesi yarın dev bir maçla kapanacak. Lider Liverpol, son şampiyon Manchester City'e konuk olacak.

248 Okunma

İngiltere Preimer Lig'de heyecan devam ediyor. 21. haftanın perdesi yarın dev bir maçla kapanacak. Lider Liverpol, son şampiyon Manchester City'e konuk olacak.

Bir tarafta lider Liverpool diğer yanda son şampiyon Manchester City.... Premier Lig'de 21. haftanın perdesi dev maçla kapanacak. Manchester City, Liverpool'u konuk edecek.

Lige iyi başlayan Manchester ekibi son 5 haftada 3 yenilgi ile zirve yarışında ağır yara aldı. City, 20 haftada 15 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlikle 47 puana sahip ve 3'üncü sırada yer alıyor.

Guardiola'nın öğrencileri Liverpool'u yenerek puan farkını kapatmanın peşinde.

Lider Liverpool ise ligin yenilgisiz tek takımı... 20 haftada 17 kez rakiplerine üstünlük kuran kırmızılar, Chelsea ve Arsenal ile deplasmanda, City ile evinde berabere kaldı.

54 puan ile açık ara lider olan Liverpool, zorlu deplasmandan puan çıkararak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İki takım arasındaki 100 yılı aşkın rekabette Liverpool'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Karşılaşmaların 85'inde kırmızılar kazanırken, 42 kez Manchester City sahadan galip ayrıldı, 45 maç ise berabere tamamlandı.

Manchester'da oynanan 86 maçta yine Liverpool'un üstünlüğü var. Bu maçların 33'ünü kırmızılar, 29'unu ise Manchester City kazandı. Taraflar 24 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

ETİKETLER
Bakary Kone, 4 Ocak'ta kampa katılacak!
Öztürk: "Basınla sürekli iletişim halinde olacağız"
1
Murat Ağcabağ'ın yönetim kurulu üyeliği sona erdi!
1
Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu
2018 yılı Ankara'nın sporuna neler kattı?
Bileği bükülmeyen Avrupa takımları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿