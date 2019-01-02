Bileği bükülmeyen Avrupa takımları

Bu sezon İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), ortaya koydukları üstün performansla taraftarlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Liglerinde henüz yenilgi görmeyerek liderlik koltuğunda oturan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Juventus ve Fransa 1. Futbol Ligi'nde PSG, bu sezon şampiyonluğun en önemli adayları konumunda bulunuyor.

Liglerinde açık ara zirvede yer alan üç takım, aynı başarıyı Avrupa arenasında da tekrarlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yollarına devam ediyor.

- Liverpool tarih yazıyor

Liverpool, zirvede tamamladığı 1987-1988 sezonunda 20 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 5 beraberlikle en iyi sezon başlangıcı rekorunu şimdiden geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

"Kırmızılar", bu sezon 20 haftası tamamlanan ligde 17 galibiyet ve 3 beraberliğin ardından 54 puanla zirvede açık ara yer alıyor. Ligde en yakın rakibi 47 puanlı Manchester City ile yarın karşılaşacak Liverpool, bu maçı da kazanarak aradaki puan farkını daha da açmayı planlıyor.

Son olarak 1989-90 sezonunda zirveye ulaşan İngiltere temsilcisi, bu sezonki performansıyla 29 yıllık hasretine son vermeyi hedefliyor.

Takımının gol yollarındaki en etkili futbolcusu Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, geçen yılın ardından bu sezon da üstün performansını sürdürüyor.

Geçen sezon 52 maçta 44 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ise 27 maçta 16 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.

- Juventus rekorla lider

Serie A'da ise bu sezon, İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus fırtınası esiyor. Son 7 yılın şampiyonu siyah-beyazlı ekip, sezonunun ilk yarısını 53 puanla namağlup lider kapatarak Serie A tarihinin en iyi ilk yarı performansına imza attı.

En yakın rakibi Napoli'nin 9 puan önünde bu sezon da şampiyonluğun en önemli adayı konumundaki Juventus'ta son maçlardaki yüksek performansıyla Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, fark yaratıyor.

Yeni takımına alışma sürecini yaşadığı ilk haftalardaki düşük performansının ardından yeniden çıkışa geçen 33 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı son 12 maçta 11 kez ağları sarstı. Serie A'da sezonun ilk yarısını 14 golle tamamlayan Portekizli yıldız, krallık yarışında da zirvede bulunuyor.

- PSG'yi Mbappe, Neymar ve Cavani taşıyor

Ligue 1'in son yıllardaki en başarılı takımı PSG de sezonun kayıpsız yoluna devam eden diğer takımı olarak öne çıkıyor.

19 haftası tamamlanan ligde iki maç eksiği bulunan PSG, 15 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından topladığı 47 puanla en yakın rakibi Lille'in 13 puan önünde liderlik koltuğunda açık ara farkla oturuyor.

Sezon başında Alman teknik adam Thomas Tuchel ile anlaşan Fransa temsilcisinin hücum bölgesindeki en önemli kozları Kylian Mbappe, Neymar ve Edinson Cavani bu sezon da takımı sırtlamaya devam ediyor.

Fransız futbolunun son yıllarda ortaya çıkardığı en önemli genç yetenekler arasında gösterilen 20 yaşındaki Mbappe, bu sezon forma giydiği 12 lig maçında 13 kez ağları sarsarak krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar ise her kulvarda forma giydiği 19 maçta 16 gol ve 8 asistle takımına katkı sağlarken, Uruguaylı santrfor Cavani de 11 lig maçında 10 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.