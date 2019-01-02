Volkan Demirel'e af çıkacak mı?

Fenerbahçe’de Volkan Demirel'e de af çıkacak mı? Bu sorunun cevabını hafta içinde bulacağı tahmin ediliyor. Volkan'ın, kısa süre içinde Ali Koç ile görüşmesi ve camiadan özür dilemesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel için önemli bir gelişme yaşanabilir. Aatıf ve Dirar'ın affedilmesinin ardından gözler Volkan Demirel'e çevrildi.

Volkan Demirel'in hafta içinde menajeri Erdinç Şehit ile kulüp binasında Başkan Ali Koç ile görüşeceği öğrenildi.

Deneyimli kaleci bu görüşme için, işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Başkan Koç’un İstanbul’a dönmesini bekliyor.

Volkan’ın, Başkan Ali Koç’la yapacağı görüşmede özür dilemesi bekleniyor.

Bu gelişmenin yaşanması halinde yönetim, son kez teknik direktör Ersun Yanal’ın görüşünü alacak ve Volkan’la ilgili yol haritasını çizecek.

Ligin ikinci yarısına pozitif bir havada başlamak isteyen sarı lacivertli yönetim ve teknik ekibin, yaşanan tatsızlıkların son bulması adına olumlu karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Kararın olumlu çıkması durumunda Volkan’ın kampa katılması bekleniyor.