Beşiktaş'ta 6 futbolcu kamp kadrosunda yok

Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini onayladı.
Buna göre, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre, Antalya'da olmayacak.
Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde ara transfer döneminde 5-6 oyuncu ile yolların ayrılacağını açıklamıştı.
Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7'inci sırada tamamladı.
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