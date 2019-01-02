Khalid Boutaib, Mısır'a transfer oldu

Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek’te çalışmalarına başlayan Malatya ekibinde, golcü Khalid’in transferinin gerçekleştiği ve başarılı futbolcunun kampa dahil olmayacağı belirtildi.

Geçen sezon transfer olduğu Malatyaspor’da sezonu 12 golle kapatan, bu sezon ise 16 maçta 4 gol kaydeden Khalid’in, 2 milyon euroya Mısır ekibi Zamalek ile el sıkıştığı açıklandı.

Malatyaspor’un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine transfer edeceği futbolcu sayısını 2’ye yükselttiği, bu isimlerden birinin de Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Larin olabileceği öğrenildi.