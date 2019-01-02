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Süper Lig takımlarının tercihi Belek
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SÜPER LİG TAKIMLARININ TERCİHİ BELEK

Süper Lig takımlarının tercihi Belek

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

Süper Lig'deki 18 takımın 17'si, kamp çalışmalarını Türkiye'de futbol turizminin merkezi Antalya'da gerçekleştirecek.

Takımların büyük çoğunluğunun Antalya'daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi oldu.

Ligde yer alan 16 ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor, Alanya'dan ayrılmayacak. Turuncu-yeşilliler, kendi tesislerinde toplanacak ve hazırlıklarını sürdürecek. Kasımpaşa'nın ise kamp programı henüz netlik kazanmadı. Kasımpaşa'nın da Antalya'ya gelmesi durumunda tüm takımlar kamp dönemini Antalya'da geçirmiş olacak.

- Antalya'ya en geç Medipol Başakşehir ve Galatasaray gelecek

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Antalya'ya en geç gelecek ekipler olacak. İki takım da Belek'teki çalışmalarına 5 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Medipol Başakşehir 15 Ocak'a kadar, Galatasaray ise 11 Ocak'a kadar Antalya'da çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş, 3 Ocak'ta geleceği Belek'te 14 Ocak'a kadar kalacak. Ligde ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 3 Ocak'ta geleceği Antalya'dan 11 Ocak'ta ayrılacak.

Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un ise kamp bitiş tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Ligdeki takımların devre arası kamp programı şöyle:

 Takım adı  Kamp yeri  Kamp tarihi
 Medipol Başakşehir  Belek  5-15 Ocak
 Trabzonspor  Belek  3-12 Ocak
 Evkur Yeni Malatyaspor  Belek  2-12 Ocak
 Kasımpaşa  -  ?-? Ocak
 Galatasaray  Belek  5-11 Ocak
 Antalyaspor  Belek  2-11 Ocak
 Beşiktaş  Belek  3-14 Ocak
 Atiker Konyaspor  Belek  3-? Ocak
 Demir Grup Sivasspor  Belek  3-14 Ocak 
 Göztepe  Belek  2-14 Ocak
 Bursaspor  Belek  2-12 Ocak
 MKE Ankaragücü  Belek  3-11 Ocak
 Kayserispor  Belek  2-? Ocak
 Aytemiz Alanyaspor  Alanya  2-12 Ocak
 Akhisarspor  Belek  2-10 Ocak
 Büyükşehir Belediye Erzurumspor  Belek  1-9 Ocak
 Fenerbahçe  Belek  3-11 Ocak
 Çaykur Rizespor  Belek  2-? Ocak
 
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