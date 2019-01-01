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İspanyol basını Balotelli'yi Fenerbahçe'ye yazdı
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İSPANYOL BASINI BALOTELLİ'Yİ FENERBAHÇE'YE YAZDI

İspanyol basını Balotelli'yi Fenerbahçe'ye yazdı

Fenerbahçe’de Balotelli iddiaları artarak devam ediyor. İspanyol basını, sarı lacivertlilerin Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı.

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Fenerbahçe’de Balotelli iddiaları artarak devam ediyor. İspanyol basını, sarı lacivertlilerin Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı.

Nice ile yol ayrımına gelen Mario Balotelli’nin önümüzdeki günlerde vereceği karar merakla bekleniyor.

Takımının son antrenmanına da katılmayan İtalyan futbolcu hakkında konuşan teknik direktör Patrick Viera "Mario'ya geleceğini düşünmesi için izin verdik. Ona teklifler olacaktır, bunun farkındayız. İki tarafı da memnun edecek bir karar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Nice’teki ilk 2 sezonunda 66 maçta 43 gol atan Balotelli, bu sezon 10 Lig maçında gol sevinci yaşayamadı.

Sarı lacivertli teknik ekip, İtalyan futbolcunun Türkiye’de tekrar çıkışa geçeceğini düşünüyor. Fenerbahçe yabancı bir santrfor ile anlaşırsa sezon sonuna kadar kiralık olan Islam Slimani ile yollar devre arasında ayrılabilir.

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