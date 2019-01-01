Kasımpaşalı Ben Youssef iddialı konuştu

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Kasımpaşa, şampiyonluğa inanıyor.

Lacivert beyazlıların Tunuslu futbolcusu Ben Youssef, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Tam Saha" dergisine samimi açıklamalar yaptı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli'den övgüyle bahseden 29 yaşındaki futbolcu, "Hocamızın göreve gelmesiyle takımın havası değişti, Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Bu çok kolay değil biliyoruz ama oyuncusundan personeline kadar herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor, Hocamız da şampiyonluklara alışkın bir isim" ifadelerini kullandı.

Taraftar baskısının olmamasını değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Bu bazen takım için iyi olabiliyor, ama bazen taraftar baskısını da özlemiyor değilim" dedi.

"Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde yaşıyorum" diyen Ben Youssef, "İstanbul çok canlı. İyi yemek yiyebileceğiniz çok sayıda alternatif var. Denizde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Teknede olmak bana huzur veriyor. İstanbul'da da zaman zaman tekne gezileri yapıyorum" açıklamasını yaptı..