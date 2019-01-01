James Harden, Rockets'ı taşıdı

NBA'de Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 113-101 yendi.

Sezonun 21. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star Harden 43 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Gerald Green 18, Danuel House ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 18'de eşitlenen Grizzlies'ta Kyle Anderson 20, Mike Conley 19, JaMychal Green 17 sayı, Marc Gasol da 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı.