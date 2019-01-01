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Warriors yıldızlarıyla farka gitti
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WARRİORS YILDIZLARIYLA FARKA GİTTİ

Warriors yıldızlarıyla farka gitti

NBA'de Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı, yıldız oyuncularının skorer performansının yardımıyla 132-109 mağlup etti.

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NBA'de Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı, yıldız oyuncularının skorer performansının yardımıyla 132-109 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon 29. kez kaybederek konferansında son sırada kalmaya devam eden Suns'ta, DeAndre Ayton 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, T. J. Warren 24, Devin Booker 20 sayılık performans sergiledi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-108

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 125-100

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 113-101

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 120-111

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-114

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 122-102

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-132

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