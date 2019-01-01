Mbemba, Beşiktaş'a geliyor

Pepe'nin takımdan ayrılmasından sonra stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.
Belçika basını, Porto'nun 24 yaşındaki savunma oyuncusu Chancel Mbemba'nın siyah-beyazlılara transfer olmak üzere olduğunu okuyucularına duyurdu. Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaştığı ve oyuncunun bonservisi için Porto'ya 2 buçuk milyon euroluk bir ödeme yapılacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı ekibin Kongolu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da öne sürüldü.
Chancel Mbemba, Temmuz ayında 4 buçuk milyon euro karşılığında Newcastle United'dan Porto'ya transfer olmuştu. Portekiz temsilcisinde istediği kadar şans bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, burada sadece 4 resmi maça çıktı.
Kongolu futbolcu, 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'in Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da takımının iki golüne imza atmıştı.
Okuyucuların Tercihi
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