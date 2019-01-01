﻿
Merter Yüce yeniden Altay'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

MERTER YÜCE YENİDEN ALTAY'DA

Merter Yüce yeniden Altay'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ara transfer döneminde Tetiş Yapı Elazığspor'dan kadrosuna kattığı Yunan orta saha oyuncusu Tatos'un ardından eski futbolcusu Merter Yüce'yle de el sıkıştı.

216 Okunma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ara transfer döneminde Tetiş Yapı Elazığspor'dan kadrosuna kattığı Yunan orta saha oyuncusu Tatos'un ardından eski futbolcusu Merter Yüce'yle de el sıkıştı.

Takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli ön liberonun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Bursaspor formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında transfer olduğu 2'nci Lig ekibi Fatih Karagümrük'te ise belindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Deneyimli oyuncunun durumunun iyi olduğu ve ikinci yarıda görev alabileceği ifade edildi.

Futbola başlayıp profesyonel olduğu Altay'a faydalı olmak için yuvaya döndüğünü dile getiren Merter, "Altay'ın bendeki yeri çok farklı. Burası benim evim. Altyapısından yetiştiğim kulübümde jübilemi yapmak istiyorum" diye konuştu. Süper Lig'de 145, 1'inci Lig'de 171 müsabakada görev alan Merter, futbola 1999 yılında Altay'da başlayıp 2009'da Kayserispor'a transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu zaman zaman Altay altyapısına yaptığı malzeme yardımlarıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. İzmir ekibi yarın Antalya'da kampa girecek.

ETİKETLER #Altay
TFF'den amatör maç kararı
Abdurrahman Arıcı: VAR'daki hatalar daha da azalacaktır
Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta başlıyor
1
Futbolcu fabrikası kulübün kadın başkanı
"Kadın hakemlerin sayısını artırmak istiyoruz"
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿