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Menemenli Alberk Süper Lig radarında
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MENEMENLİ ALBERK SÜPER LİG RADARINDA

Menemenli Alberk Süper Lig radarında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemenspor yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu hatırı sayılır bir miktara Süper Lig'e gönderebileceği belirtildi.

Manisaspor altyapısından yetişen Alberk, 2015-16 sezonunda Menemen'e transfer oldu. İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, bu sezon 17 lig maçında da oynadı.  
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