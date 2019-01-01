Kürekte hedef 2020 Olimpiyatları

Kürek Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hikmet Oktar, hedeflerinin 2019 dünya şampiyonasından kota alarak olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Tarihinde ilk kez kota alarak 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışma hakkı elde eden ancak bir sporcusunun yaralanması nedeniyle istediği sonuca ulaşamayan Kürek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda derece yapmak istiyor.

Kürek Milli Takımı'nın Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'ndeki hazırlık kampının ilk bölümü tamamlandı. 20 gün süren milli takım seçme testinin ardından ara verilen kampta sporcular 9 Ocak'ta yeniden bir araya gelecek.

Sporcular, milli takım seçme testi kampında her gün, koşu ve egzersizlerin ardından Köyceğiz Gölü'nde kürek çekerek seçmelere katıldı.

Kürek Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hikmet Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un olimpiyat seçme yılı olduğu için bu yıl olimpiyat seçme yarışlarında en az 3 tekne sınıfında olimpiyat vizesi almak istediklerini söyledi.

Bu yılın kendileri için önem taşıdığına vurgu yapan Oktar, "Olimpiyatlarda birinci öncelik 2 çifte hafif sınıfında 5 aday sporcumuzdan bir ekip ortaya çıkartıp onlarla olimpiyat elemelerini geçip olimpiyatlara katılmak." dedi.

Büyük erkek tek çifte sınıfında bir sporcularının 2018'de elde ettiği başarıların kendilerini umutlandırdığını anlatan Oktar, bu sporcu ile de tek çifte erkeklerde olimpiyat elemelerini geçip olimpiyatlara katılmak istediklerini ifade etti.

Oktar, beklentilerinin gençler, yıldızlar ve 23 yaş altı takımlarının başarılarının her geçen gün artması olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“23 yaş altı takımımızda öncelik Avrupa şampiyonası. Burada dünya şampiyonası kararı da vereceğiz. Ocak ayında yapılacak testlerde genç erkek ve genç bayan milli takımımızı oluşturup öncelikle Avrupa Şampiyonası daha sonra buradaki sonuçlara göre de dünya şampiyonasına götüreceğimiz genç takımları belirleyeceğiz."

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma sisteminde bazı değişiklikler yapıldığını hatırlatan Oktar, kürekte bir önceki yılın dünya şampiyonasından kota alındığını kaydetti.

Dünya şampiyonası kotasının azaltıldığını belirten Oktar, bunu da kendileri için avantaj olduğunu vurguladı.

Kıtalara ek kotalar verilerek dünya genelinde olimpiyat senesi son kalifikasyon yarışları olacağına işaret eden Oktar, şunları söyledi:

"Olimpiyatlara giden yolda 3 tane eleme yarışı yapacağız. İlki Avusturya'da düzenlenecek dünya büyükler şampiyonası. Eğer buradan kota alınamazsa 2020'de İtalya'da Avrupa elemeleri var. Burada 2 veya 3 tekne gitme şansı var. Burada da kota alınamazsa olimpiyatlardan 2 ay önce Luzern'de dünya genelinde olimpiyata vize alamamış ekiplerin katılacağı bir yarış olacak. Amacımız 2019 dünya şampiyonasından kota alarak olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlarda 2 çift de mutlaka A final çekip madalya hedefimiz var. Buna göre antrenman planlarımızı yapıyoruz. 2 tek dümencisizde katılmak çok önemli. Tek çift de bu işin en ağır branşı. Orada da olimpiyata katılmak çok önemli. Olimpiyatlarda madalya umduğumuz tekne sınıfı 2 çiftte hafif kilo erkekler. "

Oktar, 2020 Olimpiyatları'nda en iyi dereceleri elde ederek ülkeye haklı gururu yaşatmak istediklerini dile getirdi.