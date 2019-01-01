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Andy Murray galibiyetle döndü
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ANDY MURRAY GALİBİYETLE DÖNDÜ

Andy Murray galibiyetle döndü

Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, uzun bir sakatlık sürecinin ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na galibiyetle başladı.

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Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, uzun bir sakatlık sürecinin ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na galibiyetle başladı.

Avustralya'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda aynı ülkeden James Duckworth ile karşılaşan 31 yaşındaki Murray, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Kalçasında uzun süredir devam eden sakatlık nedeniyle geçen yıl sadece 12 maça çıkabilen ve dünya sıralamasında 240'ıncılığa kadar gerileyen Murray, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biraz gergindim ama her şey yolunda gitti. Uzun bir aranın ardından maça çıktım. Bir anda toparlanmak kolay değil ama elimden geleni yapacağım." dedi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Büyük Britanyalı tenisçi, geçen yıl ABD Açık'ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesinin ardından tenise bir kez daha ara vermek zorunda kalmıştı.

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