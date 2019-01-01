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Galatasaray'da tatil Çarşamba günü bitecek
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GALATASARAY'DA TATİL ÇARŞAMBA GÜNÜ BİTECEK

Galatasaray'da tatil Çarşamba günü bitecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 5. sırada kapatan sarı-kırmızılı ekibe teknik direktör Fatih Terim, 9 gün izin verdi.

Sezonun ikinci yarısı için yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek Galatasaray, çalışmalarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek. 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 11 Ocak Cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Galatasaray, kamp döneminin sonunda ise Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak hazırlık maçı, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00 başlayacak.

Bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.

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