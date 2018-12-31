2018'e sıra dışı sporlar yine damga vurdu

2018 yılı sporda dopdolu geçti. Ancak bunların bazıları akla hayale gelmeyecek organizasyonlar ve komik görüntülerden oluştu.

Birbirinden ilginç yarışmalar, yepyeni spor dalları ve komik görüntüler. Sporda 2018 yılı, hafızalara bu organizasyonlarla kazandı.

Eş taşıma yarışmalarına artık aşinayız. Dünya şampiyonasının 23'üncüsüne Finlandiya ev sahipliği yaptı.

13 ülkeden 39 çift, 250 metrelik parkurda ter döktü. Özellikle havuz engeli katılımcıları zorladı. Bu senenin galibi Litvanyalı Kirlauskas çifti oldu.

İlginç yarışmaların adresi İngiltere, bu sene de pek çok farklı organizasyona ev sahipliği yaptı.

Bunlardan biri de peynir yuvarlama yarışmasıydı. Dik bir tepeden peynirlerle birlikte yuvarlanan katılımcılar komik görüntüler oluşturdu.

200 metrelik tepeden aşağı doğru yapılan yarışmayı erkeklerde Chris Anderson, kadınlarda ise Flo Early kazandı.

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz bu sporun adı ise motor futbolu. Kurallar genelde aynı. Meşin yuvarlak ise normale göre oldukça büyük.

Bir yandan motor kullanırken, bir yandan da topa sahip olanların mücadelesinde final Fransa ile Almanya arasındaydı. Panzerler, mücadeleyi 9-3'lük skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.