Dünya futbolunda 2018 yılı

Geride bıraktığımız 2018 yılı, bir çok dalda olduğu gibi futbolda da önemli izler bıraktı. Reuters, dünyanın en popüler sporuna damga vuran gelişmeleri sıraladı.

5. basamakta Arsene Wenger var. Fransız teknik adam, 1996 yılında iş başı yaptığı Arsenal'den 22 yıl sonra ayrıldı. Wenger arkasında 3 Premier Lig zaferi ve 7 federasyon kupası bıraktı.

Deneyimli menajer son basın toplantısında duygularını "Mutlu bir gün... 1205'inci ve son maçımdı" ifadeleriyle anlattı.

4 numarada Madrid'e alınan Superclasico bulunuyor. Boca Juniors ve River Plate'i karşı karşıya getiren Libertadores Kupası finali, çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenmiş ve Bernabeu'da kazanan River Plate olmuştu.

Listede 3. sıranın sahibi Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho. Anfield'da Liverpool'a 3-1 yenildikten sonra gönderilen Portekizli çalıştırıcının Manu'daki en büyük başarısı ilk sezonundaki Avrupa Ligi zaferiydi.

Mourinho giderken bile gazetecilere Chelsea günlerindeki başarılarını anımsatmayı ihmal etmedi.

2. basamak Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid kopmasına ayrılmış. İspanyol devi, şampiyonlar ligini üst üste üçüncü kez kazandıktan sonra önce teknik direktörü Zinedine Zidane'ı ardından da en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kaybetti.

Ronaldo, Juventus'a gidişini bir meydan okuma olarak değerlendirdi ve bu değişime hazır olduğunu vurguladı.

Ve sıra geldi 1 numaraya. 4 senedir bir yaşadığımız futbol bayramı 2018 yılında Rusya'daydı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa 1998'den sonra ikinci kez dünyanın en büyüğü unvanını aldı.

Şampiyon ekibin file bekçisi Hugo Lloris, özellikle son 16 turundan itibaren her maça iyi konsantre olmaları sayesinde kupayı müzelerine götürdüklerini vurguladı.