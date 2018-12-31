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Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile anlaşmasını uzattı
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ZİRAAT BANKASI, BOSNA HERSEK FUTBOL FEDERASYONU İLE ANLAŞMASINI UZATTI

Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile anlaşmasını uzattı

Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NSBİH) ile sponsorluk anlaşmasını uzattığını açıkladı.

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Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NSBİH) ile sponsorluk anlaşmasını uzattığını açıkladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Ziraat Bank Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver, NSBİH Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, NSBİH Pazarlama Müdürü Almir Murtezic ve Ziraat Bank Bosna Hersek Kurumsal İletişim Müdürü Admir Murtezic katıldı.

Bosna Hersek'te 21 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, Dilaver'in "NSBİH ile 6 yıldır süren iş birliğimizi devam ettirmekten son derece mutluyuz. Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarılar nedeniyle de tebrik ederim." ifadelerine yer verildi.

Spor ve sporculara önem verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek sporuna her zaman destek sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.  

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