Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ı bu hafta açıklayabilir

Fenerbahçe Sadık Çiftpınar transferini bu hafta açıklayabilir. Evkur Yeni Malatyaspor’a resmi teklif yapan sarı-lacivertliler haber bekliyor. Fenerbahçe’nin bu transferdeki rakibi ise Beşiktaş.
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar için resmi teklifte bulundu. Neustadter ve Reyes’in performansından memnun olmayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperini istiyor.
Lisansı dondurulan Carlos Kameni ile birlikte Fenerbahçe'nin 15 yabancı futbolcusu bulunuyor. Yabancı kontenjanında sorun yaşayan sarı-lacivertliler, Sadık transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor.
Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı savunma oyuncusunun transferi hafta içinde netleşecek. İki kulüp anlaşırsa 25 yaşındaki futbolcu Feenrbahçe'nin 3 Ocak’taki Antalya kampına katılacak.
Beşiktaş da Sadık Çiftpınar ile yakından ilgileniyor.
2015 yılından beri Malatya temsilcisinde forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 lig maçında görev yaptı.
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