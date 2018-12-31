Trabzonspor'un 2018 yılı

Trabzonspor, 2018 yılında lig ve kupada 38 resmi maça çıkarken 17 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yıl içerisinde 2017-2018 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken Spor Toto Süper Lig'i 55 puanla 5. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısı sonunda 29 puan ve averajla 2. sırada yer alarak son 8 sezon içerisindeki en iyi ilk yarı derecesini elde etme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, kupada 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken son 16 turuna kaldı.

- Yönetim değişti

Trabzonspor'da 2018 yılında yönetim kurulunda değişiklik yaşandı.

Bordo-mavili kulüpte 7-8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Muharrem Usta görevi bırakırken başkanlığa Ahmet Ağaoğlu seçildi. Ağaoğlu, 6 aylık görev süresinin ardından 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek liste ile girdiği seçimde 3 yıllığına daha yetki aldı.

Ağaoğlu'nun döneminde bordo-mavililer, ligde 23 maça çıktı. 2017-2018 sezonunun 29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Trabzonspor, 23 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 39 puan topladı ve 1,69 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Usta döneminde 2018 yılında oynanan 11 lig maçında ise bordo-mavililer 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşamıştı.

- İki teknik adam görev yaptı

2018 yılında Trabzonspor'da Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman olmak üzere 2 teknik adam görev yaptı.

Çalımbay ile 2017-2018 sezonunu tamamlayan bordo-mavililer, sezon başında da teknik direktör Ünal Karaman'ı göreve getirdi.

- Kupa hasreti sürüyor

Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini 2018'de dindiremedi.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, kupaya hasret kaldı. 5 Mayıs 2010'da oynanan bu karşılaşmada kupayı kaldıran bordo-mavililer, uzun süredir hasret çekiyor.

Trabzonspor, kupa hasretini 2019'da bitirmek için mücadele verecek.

- Sağıroğlu: "İnşallah bu çıkışımız devam edecek"

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, görevde bulundukları sürede özveriyle çalışarak hem sportif hem de ekonomik olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ligin son 5 haftasında aldıkları sonuçlarla ilk yarıyı 2. sırada tamamladıklarını hatırlatan Sağıroğlu, "2018 yılını tüm zorluklara karşın iyi bir yerde bitirdiğimiz söylenebilir. İnşallah bu çıkışımız devam edecek ve Trabzonspor layık olduğu yerde olacaktır." ifadesini kullandı.