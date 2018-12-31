Galatasaray’da gözler Fatih Terim’de

Galatasaray’da gözler teknik direktör Fatih Terim’e çevrildi. Takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının kararını bekliyor.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'in vereceği kararlara çevrildi.

Tatilini yurt dışında geçiren ve 2 Ocak'ta Florya'da mesaiye başlayacak olan tecrübeli teknik adamı yoğun bir gündem bekliyor. Terim, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues ve Maicon'un geleceği hakkında önemli kararlar verecek.

Serdar Aziz kalmak istiyor

Takımda düşünülmediği menajeri vasıtasıyla kendisine iletilen Serdar Aziz, Terim'le görüşmeden herhangi bir adım atmayacağını belirtmişti. Milli futbolcu, hocasıyla görüşüp Galatasaray'da kalmak istediğini iletecek.

Ozan Kabak'la yeni sözleşme

Sözleşmesindeki "7 buçuk milyon Euroya serbest kalır" maddesi kriz yaratan Ozan Kabak konusu da Terim'in önceliği olacak. Genç futbolcunun 2020 yılında bitecek kontratının revize edilmesi ya da gelen tekliflerin değerlendirilip gidişine izin verilmesi Fatih Terim'in kararıyla netleşecek.

Rodrigues'e iki teklif

Rodrigues'e Al İttihad kulübünden 8 milyon, Beijing Guoan ekibinden ise 10 milyon Euroluk iki teklif geldi.

Ligin ilk yarısındaki performansı tartışılan 28 yaşındaki futbolcuya gelen cazip teklifler Terim'in görüşünü bildirmesinin ardından sonuca bağlanacak.

Al İttihad'ın Maicon için de devrede olduğu, Serdar ve Ozan'ın durumuna göre satış konusunda adım atılacağı öğrenildi. Terim'in kamp kadrosunda düşünmediği Eren Derdiyok'un da hocasıyla bir görüşme yapacağı kaydedildi.