Yiğiner: "1910'dan beri üzerine düşeni yerine getirecektir"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, resmi site aracılığıyla yayınladığı yeni yıl mesajında, "MKE Ankaragücü, vatanı müdafaa için 1910 yılından beri her zaman üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir." dedi.

Başkan Yiğiner'in yeni yıl mesajının tam metni şu şekilde:

"Değerli Ankaragücü camiası,

Şampiyonlukla taçlandırdığımız 2018 yılını geride bırakırken yeni sevinçlerle ve yeni umutlarla her zamankinden daha çok mücadele edeceğimiz bir yıla giriyoruz.

Asırlık çınar MKE Ankaragücü’müzün tarihine yakışır, İmalat-ı Harbiye ruhu ile yeni yılda da kulübümüzü yükseklere taşıyacağımıza, camiamızın birlik ve beraberlik içerisinde olacağına yürekten inanıyorum.

Kulübümüzün her yıl daha başarılı olma prensibi bilinci ile geçtiğimiz yılda yaşanılan sevinç, üzüntü ve tecrübelerin rehberliği ile MKE Ankaragücü’müzün daha iyi yerlerde olacağına inanmaktayım.

MKE Ankaragücü’müz, başkentimizin en büyük marka değeri olmasıyla birlikte Türk futbolunun en önemli kulüplerindendir. MKE Ankaragücü, sadece bir futbol kulübü değil Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük bedeller ödemiş, geçmişinde ülkesi için şehitler ve gaziler vermiş bir sivil toplum örgütüdür. MKE Ankaragücü, vatanı müdafaa için 1910 yılından beri her zaman üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir.

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Kulübümüz, hepimizin verdiği mücadele sonrası 6 sezon sonra tekrar layık olduğu Süper Lig’e yükselmiştir. Ligin ilk yarısında sevindiğimiz ve üzüldüğümüz sonuçlar olmuştur. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ligin ikinci yarısında yapacağımız çalışmalar ile takımımızın oynayacağı futbolun daha fazla seyir zevki olacağına ve başarılı sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum.

Ülkemize, milletimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza, personelimize ve büyük Ankaragücü taraftarına yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.

Saygılarımla Mehmet Yiğiner

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı"