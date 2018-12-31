Vagner Love'ın yeni adresi netleşiyor

Beşiktaş formasıyla beklentileri karşılayamayan Vagner Love, Brezilya'ya dönüyor. Deneyimli golcü, Santos kulübüne transfer olmak üzere...

Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı golcüyü satış listesine koyan siyah-beyazlılar, Love'ın menajeri Eduardo Ferreira, oyuncusuna kulüp bulmasını istemişti.

Bu doğrultuda Brezilya'da Corinthians, Flamengo gibi kulüplerle transfer görüşmesi yapan Ferreira, Santos ile anlaşma aşamasına geldi.

Kulüplerin tecrübeli futbolcu için 400 bin Euro'ya anlaştığı öğrenildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Bu ayrılık gerçekleşirse Brezilyalı golcü Beşiktaş'tan alacağı yaklaşık 300 bin Euro'dan da vazgeçecek.

Aytemiz Alanyaspor forması ile ligimizde gol kralı olan 34 yaşındaki futbolcu, geçen sene Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla 29 resmi maça çıkan Vagner Love, 11 kez rakip fileleri havalandırdı.