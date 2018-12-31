Alberto Giuliani: "Halkbank'ın gidişatından memnun"

Halkbank Erkek Voleybol Takım Antrenörü Alberto Giuliani, ilk yarıyı memnuniyet verici bir yerde bitirdikleri için memnun olduğunu söyledi.

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde Baş Antrenör Giuliani soruları yanıtladı.

“Türk halkı, voleybol camiası ve Halkbank ailesine 2019 için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum” diyen Alberto Giuliani, şunları söyledi:

“Sezonun ilk yarısında çıkarttığımız iş ve bulunduğumuz yerden memnun olduğumu söyleyebilirim. Buna karşılık, sezon başında müzemize götürdüğümüz Süper Kupa’nın dışında kazandığımız bir şey yok. Ancak Türkiye Ligindeki galibiyet sayımız ve pozisyonumuz için ‘iyi’ tanımlamasını yapabilirim. Bunun yanında potansiyelimizi de tam olarak sahaya yansıttığımızı söyleyemem. Öncelikli hedefimiz potansiyelimizi sahaya yansıtmak ve hedefleri birer birer yakalamak.”

Türkiye Kupası’nın önlerindeki ilk hedef olduğunu dile getiren Baş Antrenör Alberto Giuliani, “Takvime göre peşinde olduğumuz ilk hedef Türkiye Kupası. Kupayı kazanmak çetin bir mücadelenin sonunda olacak. O kupa için birbirinden kıymetli rakiplerimizi geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Nihai hedef Türkiye Lİgi

Türkiye Kupasından sonra sıranın Türkiye Şampiyonluğuna geleceğini ve oraya odaklanacaklarını belirten Giuliani, “Ligdeki diğer takımlar gibi nihai amacımız şampiyonluk. Buradaki yarış da çok zor. Aynı kupaya göz dikmiş bir çok takımı geçmek zorundayız” diyerek görüşlerini açıkladı.

Başka fırsatlarımız var

Giuliani’nin Şampiyonlar Ligi yarışı için fikirleri şöyle:

“Elbette Frankfurt yenilgisinden sonra işimiz daha da zorlaştı. Ama pes edecek bir takım yapısında değiliz. Önümüzde değerlendirebileceğimiz başka fırsatlar var. Zor olsa da bu fırsatları değerlendirip ilerlemeye çalışacağız.”

Artık yabancılık çekmiyorum

Tecrübeli teknik adam Türkiye ve Ankara’ya alışma yolunda çok aşama kaydettiğini belirterek artık yabancılık çekmediğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Zaten geldiğimde pozitif bir hissiyat vardı. Oyuncular ve teknik heyetle kaynaştıktan sonra işimiz daha kolay oldu. Yalnız insanlar değil tabi, bu ülkedeki yaşam tarzı ve yemeklerden de oldukça etkilenip beğendiğimi de söylemeliyim.”