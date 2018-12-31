Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de takımları zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Öncesinde kadrolarına takviye yapmayı planlayan ekipler için 2. transfer ve tescil dönemi 4 Ocak'ta başlayacak.

Spor Toto Süper Ligde ilk yarı sona erdi. Takımlar, zorlu ilk yarının ardından yeni bir heyecana odaklandı.

Gözler kalan 17 hafta için yapılacak takviyelere çevrildi. Takımlar kadrolarında düşündükleri futbolcular için görüşmelere başladı.

Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi 4 Ocak'ta başlayacak. Yeni transferler bu tarihten itibaren anlaşmalarını resmiyete dökecek.

Futbolda ikinci yarı heyecanı, 20 Ocak'ta başlayacak. Ancak kulüpler, 31 Ocak'a kadar anlaştıkları futbolcular ile sözleşme imzalayabilecek.