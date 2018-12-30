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Ajdin Hasic, Beşiktaş yolunda
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AJDİN HASİC, BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Ajdin Hasic, Beşiktaş yolunda

İlk devrenin sona ermesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor.

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İlk devrenin sona ermesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor.

Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Kartal, kulübüyle henüz profesyonel sözleşme imzalamayan genç oyuncunun transferini bitirdiği takdirde Hırvat ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Son pürüzlerin de giderilmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Bosna Hersek'in çeşitli yaş gruplarındaki genç milli takımlarında oynamış olan Ajdin Hasic, sağ kanat, ofansif orta saha ve forvette görev yapabiliyor.

17 yaşındaki futbolcu, geleceğin yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor. 

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